Jovanotti colpito dal Covid, Natale in isolamento

Il cantante cortonese ha pubblicato dei video su TikTok parlando delle sue condizioni. E' vaccinato. Critico sui tamponi rapidi

CORTONA — Jovanotti colpito dal Covid che lo ha costretto all'isolamento anche per Natale. Lo ha comunicato lo stesso artista, che risiede a Cortona, con una serie di brevi video su TikTok. Il cantante si mostra in vestaglia, senza aver perso lo spirito, ma non propriamente in splendida forma.

"Ieri avevo 38, oggi 37.2. Dai, va bene, poi sono vaccinato, per cui... Vi auguro buone feste" afferma facendo vedere un termometro. E dice anche "è un'influenza di quelle toste, mal di gola pazzesco, male ai muscoli. Vabbè, passerà".

Jovanotti, però, critica anche i test immediati "questi tamponi rapidi non è che siano poi così efficaci. Mi ha chiamato Nicola Savino e mi ha detto che al mattino era negativo, poi la sera ha fatto il tampone molecolare ed è risultato positivo".