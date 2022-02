Acf, finisce ai rigori l'avventura in Coppa

Le ragazze di mister Testini eliminate dalla Ternana per 3-1. Dal dischetto sbagliano Paganini e Zijlma

AREZZO — La squadra dell'Arezzo Calcio Femminile, guidata in panchina da mister Testini, è stata eliminata dalla Coppa Italia di serie C dalla Ternana.



Sconfitta maturata ai rigori dove gli errori di Zijlma e Paganini hanno condannato la squadra. La Ternana prosegue quindi il cammino nella competizione grazie al punteggio finale di 3-1. Al termine dei 90' chiusi in parità a reti inviolate, subito i rigori per decidere il passaggio del turno. L'Arezzo adesso, dopo la parenesi di coppa, torna sull'obbiettivo principale della stagione raggiungere la promozione in serie B.

Primo tempo

1′: buon inizio per l'Arezzo, con Lulli che in scivolata spinge la sfera in avanti e Ivanova che la intercetta. Sacco deve uscire per evitare il peggio.

15′: in questo primo spicchio l’incontro si dimostra molto equilibrato, con le calciatrici amaranto e rossoverdi che si bloccano a vicenda l’accesso ai pressi della porta.

23′: Proietti prova una conclusione debole, il pallone rotola dritto tra le braccia di Aliquò.

25′: Carrozzo si libera bene ma non riesce a indirizzare il pallone verso l’area di rigore. L’occasione per le amaranto sfuma.

32': leggero turbamento per la formazione di mister Testini a causa con un tiro verso lo specchio di Battaglioli.

36′: l’Arezzo risponde al guizzo delle umbre con uno scambio Mastel-Paganini, che porta la seconda a provare il gol. La numero 7 ACF non riesce però ad inquadrare lo specchio. È un nulla di fatto per le citte amaranto.

45′: duplice fischio del direttore di gara, si chiude il sipario sul primo tempo con il risultato piantato sullo 0-0.

Secondo tempo

1′: Fradinho Pacheco entra in campo al posto di Spagnoli. Stesso discorso vale per Clemente, che sostituisce Mazzieri.

8′: cambio numero uno per l’ACF. Fuori Carrozzo, dentro Razzolini.

14′: Battaglioli mette nel mirino lo specchio, ma Aliquò non si fa sorprendere dall’iniziativa avversaria e para.

17′: Mastel va in panchina, al suo posto entra nel rettangolo verde Ceccarelli.

21′: Testini opera un altro cambio tra Verdi e Vicchiarello.

26′: Ivanova viene sostituita da Gnisci.

28′: Lulli va a sedersi in panchina, al suo posto entra Tuteri.

37′: il fischio del direttore di gara per posizione irregolare arriva prima che un pallone finisca in rete, a seguito di una triangolazione efficace tra Ceccarelli, Razzolini e Gnisci.

41′: Razzolini ci prova con un tiro potente ma centrale, innocuo per Sacco.

90′: si esaurisce il tempo regolamentare. Trattandosi di una gara a eliminazione diretta, si va subito ai calci di rigore.

1° rigore: Proietti apre le danze e spiazza Aliquò. 1-0 per le padrone di casa.

2° rigore: Paganini contro Sacco. L’estremo difensore umbro chiude lo specchio.

3° rigore: batte Copia. Il suo tiro non lascia scampo ad Aliquò.

4° rigore: Zijlma avanza verso il dischetto, posiziona il pallone, effettua la battuta ma Sacco para di nuovo.

5° rigore: tira Botti, che la mette all’incrocio dei pali. Terzo gol per la Ternana.

6° rigore: batte Ceccarelli, che realizza la rete del 3-1.

7° rigore: Timo ha sul piede il rigore della possibile qualificazione della Ternana e inganna Aliquò. Finisce l’avventura delle amaranto in Coppa Italia di Serie C.

TABELLINO

TERNANA: Sacco, Gallea, Vaccari, Copia, Spagnoli (1′ Fradinho Pacheco), Proietti, Timo, Botti, Battaglioli (66′ Libera), Mazzieri (46′ Clemente), Zorzetto. A disp. Money, Acini, Bartolocci, Natali, Libera, Clemente, Giudici, Acquafredda, Fradinho Pacheco

Allenatore: Marco Schenardi

ACF AREZZO: Aliquò, Zijlma, Costantino, Paganini, Carrozzo (53′ Razzolini), Verdi (66′ Vicchiarello), Ivanova (71′ Gnisci), Mastel (62′ Ceccarelli), Pasquali, Lulli (73′ Tuteri), Lorieri. A disp. Siejka, Tuteri, Razzolini, Ceccarelli, Sabia, Gnisci, Zelli, Vicchiarello, Ferretti

Allenatore: Emiliano Testini

Direttore di gara: Nirintsalama Andriambelo

Assistenti: Lucia Quintili, Mattia Rosa