Al Centro Affari è il giorno degli over 80

Nei padiglioni appuntamento per 48 anziani. Obiettivo: ampliare la somministrazione alle fasce maggiormente a rischio

AREZZO — Oggi 48 over 80 vengono sottoposti alla vaccinazione anti Covid al Centro Affari con il siero della Pfizer. Ad effettuare la somministrazione un medico di medicina generale. Gli appuntamenti partono dalle 9 fino alle 13.

L’Asl Toscana Sud Est ha infatti messo a disposizione il padiglione, gli infermieri e il personale amministrativo per la registrazione. Era necessaria, ovviamente, la prenotazione ed ogni paziente è stato avvisato in maniera preventiva dal suo medico di famiglia.

Proprio i medici di medicina generale sono riuniti in Aggregazioni Funzionali Territoriali, ciascuna con 20 sanitari. Ce ne sono 5 nell’area aretina, 1 in Casentino e 1 in Valtiberina. Per accelerare i tempi delle vaccinazioni, quindi, una di queste Aggregazioni oggi lavora al Centro Affari. Le altre aggregazioni hanno comunicato che potranno terminare la vaccinazione degli over 80 entro il 25 aprile.

Mentre l'hub cittadino da Arezzo Fiere e Congressi a partire dal 13 aprile dovrebbe "traslocare" al Teatro Tenda, concesso in comodato d'uso gratuito dal Comune. Ogni passaggio della vaccinazione è purtroppo appeso alla disponibilità delle dosi, anche nelle ultime ore i rallentamenti sono stati infatti determinati dall'indisponibilità di AstraZeneca.