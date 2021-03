Alle amaranto il derby contro la Pistoiese

Secondo posto in classifica per l'Arezzo Calcio Femminile con 31 punti. La cronaca e il tabellino del match

AREZZO — L'Arezzo ottiene un'altra importante vittoria nel derby contro la Pistoiese e consolida il secondo posto con 31 punti dietro la coppia di testa Bologna e Filecchio a quota 33. Il prossimo weekend non si giocherà le festività pasquali, le ragazze amaranto torneranno in campo tra le mura amiche domenica 11 aprile contro il Ducato Spoleto.

LA CRONACA

Il primo caldo stagionale crea un po' di problemi ad entrambe le squadre in campo, anche se la partita inizia su ritmi alti da una parte e dall'altra. Primi minuti di studio tra le due formazioni fino al 19' quando l'Arezzo passa in vantaggio grazie ad un gol di Razzolini che raccoglie un perfetto assist di Lulli e batte Italiano in uscita. Pochi minuti e le amaranto hanno un'altra occasione con capitan Verdi, ma la conclusione finisce alta. La Pistoiese si fa pericolosa su un calcio di punizione, mischia in area ma il direttore di gara ferma tutto per carica sul portiere. Nella ripresa il livello del pressing amaranto si alza e al 54' Ceccarelli di testa firma il raddoppio su corner battuto da Tuteri. Passano quattro minuti e l'arbitro concede un calcio di rigore per un fallo di mano nell'area di rigore della Pistoiese. Sul dischetto si presenta Orlandi che batte Italiano e porta il punteggio sul 3-0. La Pistoiese approfitta di una leggerezza della retroguardia amaranto, ma è brava Valgimigli a rimediare. Al 76' l'Arezzo chiude definitivamente il match grazie al secondo gol di giornata di Ceccarelli che spiazza Italiano dal dischetto concesso per fallo su Gnisci. Con questa vittoria le amaranto restano agganciate alla coppia di testa formata da Bologna e Filecchio.



IL TABELLINO



Pistoiese - ACF Arezzo 0-4



Pistoiese: Italiano, Nigro, Franchi, Naldoni, Baroni, Zanini, Gangi,

Viggiano, Diamanti, Valoriani, Mannucci. A disp: De Marchi, Brundo,

Pini, Erriquez, Diafani, Giacani, Zani. All: Mario Nicoli.



ACF Arezzo (4-3-1-2): Valgimigli; Cosi, Esperti, Ferretti, Costantino;

Tuteri, Verdi, Orlandi; Ceccarelli; Razzolini, Lulli. A disp: Trezza,

Sabia, Bove, Gonzi, Gnisci, Cirri, Casini, Avendato, Leonessi. All:

Tiziano Pelliccione.



Arbitro: sig. Michele Palomba (Torre del Greco)

1º assistente: sig. Gabriele Lombardi (Pontedera)

2º assistente: sig.ra Caterina Gelli (Prato)



Marcatori: 19' Razzolini, 54',76' Ceccarelli, 58' Orlandi