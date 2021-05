Aria purificata, alunni più protetti

Installati gli iniziali 27 sanificatori all'Itis. Arezzo è la prima provincia a dotare le scuole di questo nuovo sistema di sicurezza

AREZZO — Promessa mantenuta. La presidente Chiassai è riuscita nel suo intento di dotare le scuole aretine di purificatori d'aria.

"Un progetto a cui tengo molto - afferma Silvia Chiassai rivolgendosi agli studenti. Siete stati una delle categorie più danneggiate e penalizzate. In questo anno e mezzo di pandemia avete dimostrato un grande senso di sacrificio e di comprensione. Vi siete adeguarti ad un nuovo stile di vita, avete subito la didattica a distanza, le norme imposte per contrastare il contagio vi hanno privato della possibilità di stare con i vostri compagni. Per fortuna stiamo tornando alla normalità e contiamo che entro pochi mesi tutto quello che avete passato sia solo un lontano ricordo".

La Provincia intende installare quasi 700 purificatori in tutte le scuole di Arezzo. Attualmente sono 240 gli apparati consegnati a tutti gli Istituti del territorio. Questi nuovi purificatori garantiscono maggiore sicurezza. Si parla del 99% di possibilità di eliminare ogni tipo di batterio o virus dall'aria.

All'Itis "Galileo Galilei" di Arezzo sono stati montati 27 apparati e la presidente Chiassai ha scelto proprio questa scuola aretina per rendere pubblica l'iniziativa, prima in tutta la Toscana.

"Siamo molto contenti di questa iniziativa voluta dalla Provincia - commenta il dirigente scolastico Artini. I sanificatori son stati installati nelle zone di maggior transito. In quelle classi che prevedono una notevole affluenza di ragazzi. Una volta veniva purificata l'acqua, oggi i tempi cambiano e abbiamo visto che la qualità dell'aria che respiriamo è fondamentale sia per sconfiggere il virus che per altre patologie".