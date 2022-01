Banca Tema, insegna montata nelle filiali aretine

I tre punti del Credito Cooperativo ex Valdichiana simbolo adesso più evidente della fusione sancita lo scorso 26 luglio

AREZZO — Fino ad ora ad Arezzo la fusione tra Banca Valdichiana e Banca Tema era stata percepita solo parzialmente dalla cittadinanza. Da alcuni giorni però l’evidenza è sotto gli occhi di tutti, grazie al cambio delle insegne che contraddistinguono le tre filiali cittadine dove appare ora la scritta Banca Tema ben visibile.

Ecco quindi che la Banca di Credito Cooperativo ex Valdichiana, che di anno in anno è stata sempre più presente in città, ora appare pienamente nella sua nuova veste. Nuova veste che però non procura preoccupazioni burocratiche a soci e clienti, che mantengono ovviamente ruolo e modalità operative immutate nella loro quotidianità di rapporti con le filiali.

Nata il 26 luglio scorso dalla fusione tra Banca Tema-Terre Etrusche e di Maremma e Banca Valdichiana-Credito Cooperativo, la nuova “Banca Tema – Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma” ora si estende su 3 regioni (Toscana, Umbria e Lazio), 5 province (Arezzo, Grosseto, Siena, Perugia e Viterbo) e 95 comuni, contando su 73.000 clienti, oltre 20.000 soci, 53 filiali e 364 dipendenti.

Ora è quindi una banca più grande, che però continua a porre il territorio e le persone al centro della propria attività. E resta forte, anzi cresce, il valore dell’impegno per la compagine sociale, per la quale ci sono bonus bebè, borse di studio, finanziamenti per matrimonio e studio, sconti per le attività sportive o i corsi di musica. Sono queste le agevolazioni che Banca Tema prevede per i suoi soci, vecchi e nuovi, alle quali si aggiungono sconti per la frequenza di attività sportive o corsi di musica presso associazioni ed istituzioni convenzionate con la banca, il cui numero continua ad ampliarsi.

Fedele alla sua vocazione di Credito Cooperativo, l’istituto continua quindi a mettere al centro l’economia locale e i soci, vecchi e nuovi, che possono approfittare delle opportunità offerte. www.bancatema.it