Basket, la Tecnoil quarta in Toscana

Bel risultato per l'Under 18. E domani con la Serie D si chiude la stagione agonistica delle squadre SBA

AREZZO — La Final Four Under 18 Eccellenza del Palasport Estra ha sancito la vittoria del Titolo Toscano da parte del Biancorosso Empoli che in finale ha piegato la resistenza del Pino Dragons Firenze, mentre al terzo posto si è classificato il Don Bosco Livorno che ha battuto nella finale per il terzo posto la Tecnoil Scuola Basket Arezzo. Un quarto posto, un risultato comunque insperato ad inizio stagione per i giovani amaranto che si confrontavano in un campionato di livello molto alto, le vittorie contro Pino Firenze, Virtus Siena ed in trasferta contro Pistoia rimarranno nella mente di questi ragazzi per l'impresa realizzata.

Il commento di coach Evangelisti: "Per noi raggiungere queste finali è stato un traguardo incredibile, abbiamo fatto grandi passi da gigante dall'inizio dell'anno e tutti i ragazzi sono migliorati. Per noi è stato un premio poter giocare finale e semifinale contro squadre molto attrezzate che hanno una grandissima fisicità e devo dire che i ragazzi hanno provato con tutte le armi che avevamo facendo del nostro meglio. Ci siamo divertiti, è stata una bellissima esperienza che di sicuro fa parte della crescita dei nostri ragazzi, ma competere a questi livelli è veramente difficile e sono stati bravissimi a già a raggiungere questo traguardo".

Chiusa l'esperienza dell'Under 18 Eccellenza rimane l'ultima partita del Campionato di Serie D in programma domani alle 19 al Palasport Estra per chiudere questa breve ma intensa stagione sportiva della Scuola Basket Arezzo.

L'Amen, guidata in panchina da coach Pasquinuzzi, è già certa del primo posto in questa seconda fase. Un ottimo risultato conquistato con grande determinazione e che ha suggellato la permanenza in questa categoria anche per la prossima stagione. Ultimo avversario sarà la Sestese e questa sarà una occasione speciale. L'Amen festeggerà l'ultima partita ufficiale di Luca Lanucci che lascerà il basket giocato dopo questi ultimi quaranta minuti. L'ala della SBA può fregiarsi di aver giocato in tutte le prime squadre di Arezzo dagli anni 90 ad oggi passando per il Basket Arezzo, l'Etruria Pallacanestro e adesso la Scuola Basket Arezzo, di cui ha preso parte anche alla prima formazione che nel 2003 affrontò l'allora campionato di C1 Nazionale.

Oltre ai campionati, nel fine settimana saranno in campo anche le formazioni del 3vs3 Under 14 ed Under 16 che andranno a Siena e San Vincenzo a caccia del pass per le Finali Nazionali di questa nuova disciplina che esordirà alle prossime Olimpiadi di Tokio.