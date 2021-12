Città del Natale e shopping, corsa ai regali

L'ultimo fine settimana prima del Natale ha visto un altro boom di presenze. Tra turisti e aretini. Parcheggi sold out ma meno ingorghi

AREZZO — L'ultimo fine settimana prima della festa ha visto andare di nuovo in scena la Città del Natale, ma anche la corsa per fare gli ultimi regali da mettere sotto all'albero. E le opportunità sono decisamente numerose, tra banchini a tema, sia alimentari che di accessori, e i negozi che in questo weekend hanno fatto tutta una tirata restando sempre aperti. Lo saranno fino alla sera della Vigilia, che cade venerdì.

Dopo il Natale dello scorso anno, in lockdown, la voglia di festeggiare e stare assieme è decisamente tanta. Di doni se ne stanno facendo molti, alla portata di tutte le tasche. Anche perché "basta il pensiero".

In tantissimi, sia ieri che oggi, hanno visitato il capoluogo. Soprattutto turisti dal centro sud Italia, affascinati non solo dalle attrazioni del Natale ma anche dalla bellezza di Arezzo come città d'arte, una stupenda sorpresa per molti. Parcheggi quindi sold out e centinaia di persone a passeggio. Tra la ruota panoramica e le casette al Prato, il Villaggio Tirolese in piazza Grande, il tradizionale mercatino nelle piazze San Jacopo e Risorgimento. Comunque, rispetto agli scorsi fine settimana, qualche ingorgo in meno, seppur con un boom di presenze.

Un Natale, quindi, diverso da quello dello scorso anno, che tutti vorremmo dimenticare. Ma la preoccupazione resta, visto che i positivi negli ultimi giorni sono decisamente aumentati. Ma in questo 2021 contro il virus abbiamo la vaccinazione, l'arma più efficace. Ciò non toglie che è essenziale mantenere tutte le disposizioni anti contagio, quindi mascherine anche all'aperto, distanziamento e costante igienizzazione. La Toscana è ancora in zona bianca, mentre altre regioni da domani passano in giallo, la variante omicron resta un'incognita. Il Governo intanto pensa ad una "stretta" di Natale, la cabina di regia presieduta dal Premier Draghi si riunirà il 23 dicembre.