Va in scena l'ultimo weekend prima del Natale

Un altro fine settimana tra il maxi evento dedicato alle festività, ma anche tra shopping e caccia ai regali

AREZZO — La Città del Natale torna a brillare anche in questo weekend, l'ultimo prima del tanto atteso 25 dicembre. Tra la ruota panoramica al Prato, il Villaggio Tirolese in piazza Grande e il mercatino tradizionale nelle piazze San Jacopo e Risorgimento. Domenica, inoltre, Babbo Natale attraverserà il centro in vespa, o meglio tanti Babbo Natale. Invece, oggi in piazza Sant'Agostino saranno protagonisti i personaggi Disney più amati: Minnye, Paperino, Topolino, Pluto e Pippo.

Questo fine settimana sarà una vera e propria maratona pure per i negozi, che saranno ancora tutti aperti sia sabato che domenica. In fondo sono proprio questi i giorni più caldi per lo shopping delle feste e per fare regali. Non solo, anche per acquistare prelibatezze da mettere sulla tavola. A questo proposito, sotto ai Portici, si svolge il Mercato Agricolo.

Sicuramente è un Natale diverso dallo scorso anno quando abbiamo trascorso le feste in lockdown. Stavolta abbiamo dalla nostra parte i vaccini. Ma dobbiamo comunque continuare a prestare la massima attenzione: i casi negli ultimi giorni sono aumentati sensibilmente e tante sono le persone in quarantena, in particolare tra gli studenti più piccoli.

Sul fronte del turismo Arezzo è letteralmente al completo. Anche in questo weekend si attende una vera e propria ondata di visitatori, già dallo scorso in prossimità del casello autostradale si erano formate lunghe code. Sarà, quindi, super lavoro per le forze dell'ordine e la vigilanza privata impegnate a far rispettare le regole. Si ricorda che è entrato in vigore dal 6 gennaio il super green pass e in città c'è l'obbligo della mascherina pure all'aperto.