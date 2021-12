“Cartoon Christmas”, arrivano i personaggi Disney

L'appello del no vax che era finito in terapia intensiva: «Qui è un inferno, si muore davvero, non è uno scherzo»

Domani in piazza Sant'Agostino. Foto ricordo con Minnye, Paperino, Topolino, Pluto e Pippo. L'iniziativa promossa da Confesercenti

AREZZO — Il Natale di Arezzo diventa sempre più internazionale. Domani arrivano i personaggi Disney più amati. Minnye, Paperino, Topolino, Pluto e Pippo saranno in piazza Sant'Agostino dalle 17 alle 19,30. Un'occasione imperdibile per i bambini ma anche per i genitori che sono cresciuti con il mito di questi cartoni animati.

L'iniziativa si chiama “Cartoon Christmas” ed è stata voluta dai commercianti della piazza in collaborazione con Confesercenti Arezzo.

“Piazza Sant'Agostino” - spiega Simone Angiulli nella duplice veste di commerciante della zona e presidente dell'area aretina di Confesercenti - “si caratterizza da tempo come la piazza dedicata alle famiglie e ai bambini. Anche in occasione della Città di Natale abbiamo quindi pensato di creare un'occasione di incontro tra i bambini e i personaggi delle fiabe Disney che incantano i più piccoli. Un modo per regalare un sogno e far fantasticare durante lo shopping natalizio”.

In piazza Sant'Agostino, inoltre, è stata allestita anche una grande giostra per bambini. La Città di Natale è un grande evento e i commercianti si sono quindi impegnati ad arricchire il cartellone di iniziative per animare ancor più il passeggio tra le vetrine, creando una piacevole momento di svago capace di rendere lo shopping maggiormente divertente per le famiglie di turisti e di aretini.

“Per il prossimo anno - conclude Angiulli - intendiamo confrontarci con l'Amministrazione comunale e con la Fondazione Arezzo Intour, in modo che la Città del Natale possa allargarsi ad altre zone della città all'interno della mappa dello shopping natalizio".