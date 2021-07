Covid, altri 38 positivi in provincia di Arezzo

Papa Francesco sulla Giornata mondiale dei nonni: «Senza dialogo con i giovani la storia non va avanti»

Contagiati in tutte le vallate. Riscontrato focolaio ad Anghiari. Oltre 400 le persone in quarantena

AREZZO — Continua a salire la curva del contagio in provincia di Arezzo. Sono 38 i nuovi positivi riscontrati in tutto il territorio, 8 in più del giorno precedente.

Positivi in tutte le vallate. Anghiari, con altri 10 malati, è il Comune con più casi dell'Aretino.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha eseguito 438 tamponi (ieri 491) ed ha dichiarato definitivamente guariti 9 aretini.

Dei 38 casi odierni ben 27 hanno un'età compresa tra 0 e 34 anni.

Sul fronte dei ricoveri al "San Donato" di Arezzo ci sono sempre 3 pazienti, di cui 2 in "Terapia Intensiva" e 1 in "Degenza Covid". Al "Misericordia" di Grosseto, invece, i degenti salgono a 15 con un contagiato ricoverato in "Rianimazione".

Fortunatamente anche oggi non si registrano decessi.

Salgono a 300 le persone attualmente positive in tutta la provincia, mentre aumentano le quarantene che passano dalle 392 di ieri alle 421 di oggi. Ricordiamo che si tratta di persone che si trovano in isolamento domiciliare perché contatti di caso.

Nella Asl Toscana Sud Est i contagiati odierni sono 87 (ieri erano 70) e di questi 38 risiedono nell'Aretino, 22 nel Senese, 26 nel Grossetano e 1 extra Asl.

In Toscana oltre 500 nuovi positivi. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.

Ecco i Comuni della provincia dove sono stati riscontrati i nuovi positivi: