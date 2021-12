Il Covid imperversa nell'Aretino, altri 303 casi

Virus riscontrato in 27 Comuni. Nel capoluogo altri 111 positivi, in Valdichiana 85, Valdarno 69, Casentino 24 e Valtiberina 14. Aumentano i ricoveri

AREZZO — Un'altra giornata con tanti positivi nell'Aretino. Sono 303 i casi odierni in tutta la provincia, ieri erano 313.

Il virus è stato riscontrato in tutte le vallate. Ad Arezzo città ci sono altri 111 contagiati (ieri 121). In Valdichiana ci sono ben 85 nuovi malati e tra questi spiccano i 31 casi di Cortona ed i 22 di Castiglion Fiorentino. In Valdarno i positivi odierni sono 69, con Montevarchi che ne somma altri 21 e San Giovanni 16. In Casentino ci sono 24 nuovi contagi ed in Valtiberina 14.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.628 tamponi (ieri 2.268) ed in 19 sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Rispetto ai 303 casi odierni, 83 sono minorenni, 79 hanno un'età compresa tra 19 e 34 anni, 71 sono 40enni e 44 le persone tra 50 e 64 anni.

Aumenta il numero di ricoverati al "San Donato" dove ci sono 25 pazienti (ieri 20) e tra questi 4si trovano in "Rianimazione" (ieri 3) e 21 in degenza Covid.

Al "Misericordia" di Grosseto i pazienti sono 37 (ieri 35), compresi 8 casi in "Terapia Intensiva".

Attualmente ci sono 2.628 aretini ancora contagiati (ieri 2.392), mentre passano da 5.433 a 5.782 le persone in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta i nuovi positivi sono 660 (ieri 652) e di questi 303 risiedono nell'Aretino, 259 nel Senese, 81 nel Grossetano, 17 extra Asl.

Ecco i dati del contagio odierno Comune per Comune: