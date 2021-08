Covid, calano tamponi e casi nell'Aretino

Il virus è stato riscontrato in 11 Comuni della provincia. Quasi la metà dei contagiati ha meno di 18 anni. Aumentano i ricoveri al "San Donato"

AREZZO — Come tutti i lunedì diminuiscono i tamponi e di conseguenza i contagiati. Così in provincia di Arezzo ci sono 30 nuovi positivi a fronte di 311 persone controllate.

Tutte le vallate sono interessate dal contagio. Nel capoluogo, con altri 6 casi, il maggior numero di positivi, seguono Bucine (5), Foiano della Chiana (4), Cavriglia (4). Sono 11 i Comuni della provincia dove è stato individuato il virus.

Le fascia d'età più colpita è quella dei giovanissimi. Rispetto ai 30 nuovi contagiati in 13 hanno un'età compresa tra 0 e 18 anni.

Come abbiamo detto in articolo correlato, l'Aretino si trova a fare i conti con la variante "Delta". Nel periodo compreso tra il 20 e il 23 agosto, infatti, sono ben 109 i contagiati da questa mutazione del virus in tutta la provincia.

Intanto aumentano anche i ricoverati. Al "San Sonato" di Arezzo ci sono 14 pazienti (2 in più di ieri) e di questi 11 si trovano nei reparti Covid e 3 in "Rianimazione".

Al "Misericordia" di Grosseto i malati sono 20 (ieri erano 22), con 3 contagiati in "Terapia Intensiva".

Bene il dato sulle guarigioni. Nelle ultime 24 ore ben 38 aretini sono usciti definitivamente dalla malattia.

Attualmente ci sono 701 positivi in tutta la provincia mentre passano da 553 a 572 le persone che si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nella Asl Toscana Sud Est i contagiati odierni sono 69 (ieri 113) e di questi 30 risiedono nell'Aretino, 21 nel Senese, 18 nel Grossetano.

Aumentano i ricoverati negli ospedali Covid della Toscana. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.

Ecco il dettaglio dei casi odierni in provincia di Arezzo.