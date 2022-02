Due operai precipitano in vano ascensore a Milano, un morto: il luogo della tragedia Due operai precipitano in vano ascensore a Milano, un morto: il luogo della tragedia

venerdì 11 febbraio 2022

Per il pediatra effetti del Covid anche in pagella

Per Farnetani dad e situazione pandemica hanno determinato tensioni negli alunni. "In questo momento non si dia troppa importanza ai risultati"

AREZZO — Tamponi, dad, la nuova ondata del contagio con Omicron sulla cresta dell'onda. Gli studenti hanno vissuto tutto questo anche negli ultimi mesi. Intanto, un quadrimestre è già passato e per il noto pediatra aretino, Italo Farnetani, "l’ultimo atto del Covid potrebbe aver lasciato nuovamente il segno sui giudizi in pagella". Per questo lancia un appello “in questo momento non si dia troppa importanza ai risultati, ma si valuti solo l’impegno che gli alunni hanno dimostrato a livello scolastico”. Nei bambini e negli adolescenti, ha detto all’Adnkronos Salute il professore ordinario di Pediatria della Libera Università Ludes di Malta, “si è determinata una doppia tensione. Da un lato la Dad, e lo stress e disagio legati alle difficoltà di socializzazione e di apprendimento. Il tutto associato all’ansia delle famiglie e alla loro attenzione, in questa fase, ai problemi per il carovita e l’inflazione, alle difficoltà sul lavoro e alle difficoltà di spostamento”. "In presenza di questo quadro, dunque, i bimbi e i ragazzi devono impegnare le loro forze psicologiche a superare il disagio e le difficoltà scolastiche ambientali” termina il pediatra.