Dall'autofficina libri in dono a pediatria

Iniziativa della Vigar2 che ha promosso una raccolta tra i dipendenti e i clienti. Gli auguri del Dg D'Urso che invita a mantenere alta l'attenzione

AREZZO — Il pensiero va sempre ai piccoli ricoverati in pediatria, anche mentre si lavora in autofficina. E' questo lo spirito che ha animato i titolari ed i lavoratori della Vigar2 di Arezzo che grazie ad una raccolta fondi interna e tra i propri clienti hanno poi donato una intera libreria, con decine di volumi e giochi, destinata al reparto dell'ospedale San Donato.

A ricevere i regali erano presenti infermiere del reparto e il pediatra Mauro Ceccherini.

“Un gesto bellissimo e denso di significato - afferma il Direttore generale della Asl Toscana sud est Antonio D'Urso. - Per tutto il sistema sanitario è fondamentale sentire il sostegno e la vicinanza della società civile e produttiva, specialmente in questo periodo.

Il fatto poi che la donazione comprenda una intera libreria per ragazzi è straordinario, e denota una sensibilità speciale da parte di questi imprenditori.

Colgo l'occasione di questa donazione per ringraziare i referenti di questa azienda e di tutte le altre realtà che in queste settimane ci hanno dimostrato la loro vicinanza.

Nell'augurare a tutti un sereno Natale, rinnovo l'invito a tutti per il massimo rispetto delle regole di comportamento e di responsabilità verso noi stessi e gli altri. Il virus Covid, purtroppo, è ancora ben presente nel nostro territorio e dobbiamo rimanere vigili e attenti, soprattutto in questo periodo di festività" termina il Dg.