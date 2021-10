I lavori stradali in partenza da lunedì

Le variazioni alla circolazione per la prossima settimana in diverse zone della città. Occhio anche ai divieti

AREZZO — Lavori stradali da lunedì 4 ottobre: fino a giovedì 7 senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in largo 2 Giugno dal civico 12 per una lunghezza di 30 metri in orario 8,30 – 17,30.

Fino a giovedì 14 divieto di passaggio per i pedoni dalle 8,30 alle 17,30 lungo il camminamento in via Pietro Leopoldo. L’adiacente carreggiata subirà un restringimento sempre a causa dei lavori.

Fino a sabato 16 dalle 8,30 alle 18,30 divieto di sosta con rimozione e senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in via Cecchi dall’incrocio con via Vittorio Veneto a quello con via X Dicembre 1948, in via Generale da Bormida dall’incrocio con via X Dicembre 1948 a quello con largo 2 Giugno e dall’incrocio con largo 2 Giugno al civico 9, in via X Dicembre 1948 dall’incrocio con via Vittorio veneto a quello con via Cardinal Massaia. Attenzione in via Generale da Bormida anche al restringimento della carreggiata.

Fino a martedì 26 ottobre dalle 8,30 alle 17,30 divieto di passaggio per i pedoni in un tratto di 20 metri di marciapiede in via Cassi, senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in via Garbasso, via Cassi e dal civico 23B di San Zeno per una lunghezza di 20 metri, restringimento della carreggiata all’altezza del civico 6 di via Colombo.

Fino al 21 giugno 2022 scatta il divieto di sosta con rimozione 24 ore su 24 nel tratto di via Acuto che va dal 9/6 all’intersezione con via Di Vittorio.