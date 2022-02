I negozi aretini sbarcano nell'e-commerce

Online dal primo marzo il portale promosso da Confesercenti all'indirizzo www.acquistovicino.com. E' anche un'occasione per ampliare la clientela

AREZZO — Online da domani, primo giorno di marzo, il portale www.acquistovicino.com, con in vendita i prodotti e i servizi delle imprese del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo aderenti a Confesercenti.

Il portale è un MarketPlace che raccoglie le principali categorie merceologiche e che permette a tutti gli associati di creare il proprio store online in modo semplice, aprendosi così ad un nuovo modo di fare commercio in linea con i tempi e ampliare la propria clientela.

“Il portale - commenta il direttore Valeria Alvisi - è al servizio delle imprese associate a Confesercenti, che potranno così affrontare le sfide della digitalizzazione e sfruttare le opportunità del mercato online. In questo momento di difficoltà offriamo ai commercianti l'e-commerce come opportunità per ripensare il modello del commercio e percorrere nuove strade. Il portale prevede delle pagine dedicate per ogni singolo negozio, oltre che la categorizzazione dei prodotti per singoli filtraggi e consente di promuovere e vendere sia beni che servizi. Inoltre, ogni negozio potrà attivare e personalizzare codici promozionali e coupon”.

Inizia, quindi, una nuova fase di shopping online per allargare i confini di vendita delle aziende aretine e al tempo stesso fidelizzare la clientela in modo che possa acquistare sul web senza rinunziare alla garanzia degli acquisti nei negozi di vicinato.