Vaccini, Mattarella: «Grazie agli italiani che si sono fidati della scienza» Vaccini, Mattarella: «Grazie agli italiani che si sono fidati della scienza»

Attualità sabato 01 gennaio 2022 ore 08:30

Il nuovo anno si saluta in sella al cavallo

Iniziativa della Scuderia Pan di Mulinelli per domenica 2 gennaio. Esperienza per adulti e bimbi dai 5 anni in su

AREZZO — Un saluto al 2022 direttamente dalla sella con la speranza per tutti di "essere davvero a cavallo" per tutto il corso di questo nuovo anno. L'esperienza si terrà domani, domenica 2 gennaio, dalle 15 alla Scuderia Pan a Mulinelli ed è rivolta ad adulti e bambini dai 5 anni in su. Si comincia facendo una veloce visita alla scuderia per conoscere tutti i suoi ospiti: cavalli, pony, asinella, conigli nani, anatre. Poi si inizierà a spazzolare cavalli e pony insieme. E finalmente tutti in sella per salutare da una posizione insolita, ma sicuramente comoda e affascinante, il nuovo anno. L'iniziativa avrà la durata di circa 1 ora e mezzo. Prenotazione obbligatoria e posti limitati. Per info Sonia 3393831416 o Francesca 3341545975.