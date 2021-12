Per Natale giochi in sella a pony e cavalli

I due marò saranno processati in Italia? Il nostro Paese rischia un colpo serio alla sua reputazione

AREZZO — Torna domenica 12 dicembre dalle 14,30 alle 16,30 presso la Scuderia Pan a Mulinelli "Un pony per Babbo Natale". L'esperienza è rivolta a bambini e ragazzi (dai 3 ai 16 anni) che potranno all'interno della scuderia Pan a Mulinelli salire in sella a pony e cavalli e fare giochi di abilità a cavallo.

Intorno l'atmosfera del Natale e possibilità per i genitori di assistere comodamente seduti oppure di prendersi un'ora di svago facendo una passeggiata nel bosco. Istruttori ed operatori indosseranno costumi da Babbo Natale o Elfi. Ed anche il maneggio sarà addobbato con festoni a tema.

L'esperienza si terrà la domenica pomeriggio dalle ore 14,30 alle 16,30 nei giorni 12 e 19 dicembre 2021. Il costo è di 15 euro a bambino e prevede assicurazione Fise, esperienza a cavallo e visita tour agli animali della scuderia (asini, conigli nani, anatre). Per non creare assembramenti nel rispetto delle normative anti Covid i partecipanti saranno divisi in due gruppi uno dalle 14,30 alle 15,25 e l'altro dalle 15.35 alle 16.30.

Per info e prenotazione (obbligatoria) Sonia 339/3831416 o Francesca 334/1545975