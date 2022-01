L'appello del volontariato aretino "vacciniamoci"

Marco Melandri: «Non sono un No vax, sono un Free vax»

Misericordia, Croce Bianca e Croce Rossa in piazza Grande per un'iniziativa dedicata e rivolta ai cittadini

AREZZO — Le tre associazioni di volontariato socio-sanitario di Arezzo, e cioè Misericordia, Croce Bianca e Croce Rossa, si sono riunite, nel pomeriggio di ieri, con le proprie rappresentative di volontari in divisa e automezzi ambulanza nella suggestiva cornice di piazza Grande.

L’idea è stata quella di lanciare un appello pubblico a tutta la cittadinanza, affinché tutti si facciano subito il vaccino anti-Covid.

"È stato per tutti i convenuti un momento di speranza, confortato da una magnifica giornata di sole e dal caleidoscopio di colori delle divise e dei mezzi sanitari di tutto quel volontariato che ha fatto della solidarietà sul territorio la propria missione, specialmente in questi due anni di pandemia, senza mai risparmiarsi un solo attimo. Contiamo che in tanti ascoltino questo appello" questo il commento dalle tre associazioni.