Lavori stradali e fibra ottica, aprono i cantieri

Interventi che riguardano molte aree della città. Da lunedì 19 aprile fino a giugno disagi per pedoni e automobilisti

AREZZO — Con il bel tempo inizia la stagione dei lavori pubblici. da lunedì 19 fino al 5 giugno interventi in diverse aree della città. Ecco la mappa dei lavori.

Lunedì 19 aprile apre il cantiere in via Antonio Nardi. I lavori interesseranno il marciapiede e si protrarranno fino a giovedì 22, dal civico 7 al civico 11 con orario 8,30 – 17,30. E' stato disposto divieto di passaggio per i pedoni. Sempre in via Nardi negli stessi giorni e orario, scatterà dal civico 9 per una lunghezza di 10 metri il divieto di sosta con rimozione.

La realizzazione di infrastrutture telefoniche comporterà da lunedì 19 fino fino a venerdì 23 aprile il divieto di passaggio per i pedoni nel tratto di marciapiede di via Trento e Trieste compreso tra il civico 151 e il civico 161 con orario 8,30 – 17,30. Sempre in via Trento e Trieste tra i civici 147 e 151, divieto di sosta con rimozione.

Per l’ispezione dei pozzetti stradali, fino a mercoledì 28 aprile divieto di passaggio per i pedoni nei marciapiedi di viale Caduti di Cefalonia e Corfù dall’intersezione con la pista ciclo/pedonale a quella con via Petri, in via Parisi dal civico 9 per una lunghezza di 10 metri e dall’intersezione con via Pizzuto per una lunghezza di 10 metri, in via Pizzuto dal civico 13 per una lunghezza di 10 metri e nel tratto d’intersezione con via Medaglie d’Oro, in via Medaglie d’oro dal civico 12 per una lunghezza di 10 metri, in via Parini nel tratto d’intersezione con via Petri. Divieto di sosta con rimozione in via Mori dal civico 8 per una lunghezza di 10 metri e in più punti di via Pizzuto. Restringimento della carreggiata all’altezza dei lavori in viale Caduti di Cefalonia e Corfù e in via Pizzuto. Orario 8,30 – 17,30.

Fino a venerdì 30 aprile divieto di sosta con rimozione in ambo i lati di via Benedetto Croce dall’intersezione con via Nettuno a quella con via Calamandrei, in via Don Luigi Sturzo dal civico 110 all’intersezione con via Benedetto Croce. Orario 8,30 – 17,30. Attenzione anche al senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso nella zona interessata dai lavori.

Per l’installazione di fibra ottica fino a sabato 5 giugno divieto di sosta con rimozione in ambo i lati di Corso Italia dall’intersezione con via Spinello a quella con via Crispi, in via Guadagnoli dal civico 1 al civico 15, in via della Società Operaia dall’intersezione con via dell’Anfiteatro a quella con via Niccolò Aretino, in via dell’Anfiteatro dall’intersezione con via Margaritone a quella con Corso Italia, in via Margaritone dall’intersezione con via Niccolò Aretino al civico 21, in via Niccolò Aretino dall’intersezione con via Spinello a quella con via Guadagnoli, in via Spinello dal civico 29 all’intersezione con via Niccolò Aretino, in via Isonzo dall’intersezione con via Trasimeno a quella con via Vittorio Veneto, in via Montegrappa dall’intersezione con via Isonzo al civico 40, in via Piave dal semaforo che incrocia con via Vittorio Veneto all’intersezione con via Trasimeno, in via Trasimeno dall’intersezione con via Isonzo per una lunghezza di 20 metri, in via Vittorio Veneto dal semaforo che incrocia con via Piave all’intersezione con viale Michelangelo. Orario 8 – 18. La natura mobile del cantiere potrà comportare la chiusura dei marciapiedi, il senso unico alternato o il restringimento della carreggiata.