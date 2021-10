Le atlete della Falciai verso la finale nazionale

La lezione di Burioni: ecco perché non abbiamo una cura contro il Covid

Nella prova interregionale hanno conquistato tutte il podio. Francesca, Chiara e Martina presenteranno il programma completo

AREZZO — La società ginnastica Falciai, dopo gli ottimi risultati in campo regionale, ottiene conferme anche nella fase interregionale di zona tecnica nel campionato di Specialità Gold, vedendo le sue atlete più esperte, volare verso la prestigiosa finale nazionale.

Nella prova interregionale svoltasi a Ortona, le ginnaste Falciai sono tutte salite sul podio nelle specialità da loro presentate. Allenate dalle tecniche Cristina Cammelli, che le ha accompagnate nella trasferta in cui si giocavano i pass nazionali, e Giulia Casi, coadiuvate dall'insegnante di danza Monica Del Bolgia, le atlete junior e senior sono state protagoniste anche a Ortona.

"Nella fase regionale si erano già guadagnate l'accesso al nazionale grazie alla conquista del titolo Toscano, ognuna con un attrezzo - commenta la responsabile tecnica Michela Domini - e anche nella prova interregionale di zona tecnica, in cui si sono confrontate con le migliori ginnaste di Lazio e Sardegna, oltre che con le altre toscane, le nostre ragazze hanno dimostrato il proprio valore, ottenendo tutte un piazzamento sul podio. Infatti Francesca Mazzierli, nella categoria junior, ha conquistato il titolo di vicecampionessa interregionale al cerchio. Nella categoria senior avevamo in gara le nostre ginnaste storiche: Chiara Papini ha stravinto nella specialità palla, ottenendo il punteggio stratosferico di 20.600, il più alto assegnato durante tutta la gara, conquistando così il titolo interregionale. Giulia Ferrari ha conquistato la medaglia d'oro, mentre Martina Romei la medaglia di bronzo, entrambe nella specialità clavette. Siamo soddisfatti - prosegue Domini - poiché Francesca, Chiara e Martina presenteranno al nazionale il loro programma completo, dato che nel campionato di Specialità, ogni ginnasta può presentare al massimo due attrezzi e loro si sono qualificate per entrambe le specialità".