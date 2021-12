Offerta al Thevenin per ristrutturare il Chiostro

Quarantena e super green, ecco cosa cambia: tutte le novità in 1 minuto

Il contributo dal Rotary Club Arezzo in sinergia con altri service. La raccolta fondi in una serata dedicata al compianto Fabio Falomi

AREZZO — L'impegno del Rotary Club Arezzo a sostegno della città e delle persone che hanno bisogno non si arresta, anzi. Ultima tappa temporale di questa attività è stata, questa mattina, la consegna al Thevenin di una offerta importante, che andrà per la gran parte a contribuire alla ristrutturazione del bellissimo Chiostro.

L’offerta è stata consegnata al presidente del Thevenin, Sandro Sarri, dal presidente del Rotary Club Arezzo Oreste Tavanti. Lo ha fatto anche a nome degli altri Club service che hanno partecipato alla raccolta fondi: Arezzo Est, Inner wheel Arezzo, Inner wheel Arezzo Toscana per Europa e Rotaract Arezzo.

Nel suo ringraziamento Sarri ha sottolineato la puntualità con la quale il Rotary Club Arezzo e gli altri club service aretini intervengono quando si manifestano le varie necessità e ha rimarcato il rapporto pluriennale tra le due istituzioni cittadine.

Legame evidenziato con forza anche dal presidente Tavanti che ha ricordato come “il dialogo positivo tra noi e il Thevenin sia attivo da anni e che è con grande piacere che doniamo questa cifra raccolta in una serata dedicata a Fabio Falomi da poco scomparso, una persona ammirevole, collaboratore preziosissimo del nostro club, da sempre impegnato fortemente nel volontariato a favore delle persone più in difficoltà”.