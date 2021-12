Calato il sipario sugli eventi per il Thevenin

Tante le iniziative per celebrare i 150 anni dello storico Istituto cittadino. Ultimo atto con una festa tutta dedicata ai bambini ospiti

AREZZO — Un importante appuntamento quello che si è svolto ieri sera al Thevenin e festa grande per i bambini. Si sono concluse, infatti, le manifestazioni per i 150 anni di fondazione dell'Istituto.

"L'anniversario è stata l'occasione – commenta Sandro Sarri presidente del Thevenin - per percepire, ancora una volta, l'amore della nostra città per il Thevenin, indicato come uno dei luoghi italiani dove si tutelano maggiormente i diritti dei bambini. La chiusura delle manifestazioni è stata celebrata proprio con i bambini, anche per ricordare i migliaia di minori salvati dal Thevenin. Desidero fare un ringraziamento particolare ad alcune persone, fra le tante, che sono state molto attive per rendere possibile lo svolgimento delle varie iniziative: il professor Italo Farnetani, e la moglie, professoressa Maria Cristina Gallorini, entrambi volontari del Thevenin dal 1968. Inoltre, ringrazio Claudio Peruzzi e Osvaldo Sassoli sempre in prima linea per aiutare il Thevenin".

"Il menù è stato realizzato in base alle rilevazioni sulle preferenze alimentari fatte fra i bambini del Thevenin durante i mesi scorsi, scegliendo i cibi più graditi: hamburger con ketchup e maionese, patate fritte nell'olio di oliva e pizza al cioccolato. Dal Thevenin parte un messaggio per tutti i bambini e le loro famiglie: durante le vacanze natalizie massima libertà di alimentazione, privilegiando i cibi che piacciono ai piccoli perché non è vero che facciano male. Per esempio ieri sera i bambini hanno mangiato ketchup e maionese perché assunti saltuariamente non fanno male, ma piacciono molto e così mangiano volentieri anche la carne. Stesso discorso per le patate fritte nell’olio di oliva: fanno bene, perché fanno introdurre i vegetali. Poi è stata preparata la pizza al cioccolato spalmabile, che è un ottima idea anche per la prima colazione. Anche in questo caso non è vero che il cioccolato faccia male, perché contiene molti acidi grassi insaturi e tra i saturi c'è solo stearico che ha un basso impatto metabolico. Per questo i bambini vanno lasciati liberi durante i quindici giorni delle vacanze natalizie che non incidono sull'impatto nutrizionale che è condizionato - conclude il professor Farnetani - dallo stile di vita mantenuto negli altri undici mesi e mezzo".

L'imprenditore Claudio Peruzzi, anche lui da tanto tempo volontario chiosa: “abbiamo potuto cucinare, durante il periodo dell'anniversario, più di mille pasti preparati appositamente per i bambini grazie alla generosità dei commercianti aretini che sono stati sempre disponibili a regalarci ciò di cui avevamo bisogno, Un ringraziamento particolare all'amico, Alberto Rossi, titolare dell'omonima macelleria di Via Vittorio Veneto e alla CDAS di Ceciliano”.