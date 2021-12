Provinciali, "Pd si conferma forza di garanzia"

A poche ore dal voto il commento e l'analisi di Valentina Vaccari eletta tra le fila del centrosinistra

AREZZO — "L’esito di queste elezioni provinciali segnala che arriva anche nel territorio aretino il trend positivo del Pd su scala nazionale. Un partito plurale che dibatte, ma che sa trovare le ragioni dell’unità nei momenti decisivi, capace di coniugare aperture alle istanze dei territori e la responsabilità che, sempre più, l’elettorato chiede in questo drammatico momento storico. Il risultato ottenuto è frutto di un lavoro di squadra tenace e coeso". Così Valentina Vaccari commenta l'esito delle elezioni provinciali per il rinnovo del Consiglio.

"Sul piano politico, il Pd conferma di essere - anche in Provincia di Arezzo - la principale forza di garanzia e di rappresentanza del territorio.

Sul piano personale, inizia per me un nuovo importante impegno che cercherò di svolgere con serietà e dedizione. Saró portavoce delle istanze che la mia parte politica riterrà necessarie. Lavorerò con gli altri consiglieri neoeletti per strutturare un’opposizione che sia degna del partito che rappresento, a tutela degli interessi generali della comunità provinciale. - quindi termina. - Ringrazio i Consiglieri comunali che in me hanno riposto la propria fiducia. Sono dispiaciuta per la mancata elezione del candidato della Valtiberina, ma faremo comunque il possibile per rappresentarne le esigenze.

Abbiamo dimostrato quanto il Pd sia unito e sappia dare prova di tenuta e di salvaguardia delle istanze del territorio e della sua gente" termina.