Provinciali, centrodestra "una solida maggioranza"

La lista ha visto l'elezione di sei consiglieri ottenendo il 51,65% delle preferenze, rispetto al centrosinistra che si è attestato al 41,5%

AREZZO E PROVINCIA — “Come Centrodestra esprimiamo grande soddisfazione per il risultato ottenuto in questa tornata elettorale provinciale, un risultato che assicura una solida maggioranza in termini di voti e consiglieri espressi. Ci complimentiamo, augurando loro buon lavoro, con Nicola Carini, Cinzia Santoni, Matteo Del Barba, Simon Pietro Palazzo, Marco Rosini, Laura Chieli.

Il Centrodestra unito, composto da un forte civismo e da partiti da sempre opposti al Pd, ha conquistato il 51,65% delle preferenze rispetto al 41,5% del Centrosinistra, abbiamo prevalso in 3 vallate su 4, Casentino, Valdichiana, Valtiberina, e ad Arezzo città. La sinistra, dopo aver governato ininterrottamente per 73 anni, da tre anni ha finito il suo ciclo e sta palesando tutte le sue debolezze lasciando spazio al buon governo che premia sempre” commentano in una nota a poche ore dal risultato delle urne.

“Possiamo vantare un gruppo composto da rappresentanti di tutte le vallate, dai Comuni più grandi a quelli più piccoli, tutti con la stessa dignità e la stessa importanza. Questo permetterà di portare avanti un lavoro efficiente e sinergico tra Provincia e Comuni, grazie al lavoro svolto da Sindaci e consiglieri di tutti i territori in sinergia con la Presidenza di Silvia Chiassai Martini, che ha saputo rianimare un ente che il Centrosinistra ed il Pd volevano cancellare. La Provincia per la prima volta ha espresso la vicepresidente nazionale dell' Upi agendo attivamente e in prima linea su la ristrutturazione delle Province, ottenendo maggiori risorse che stanno permettendo di fare tornare l'ente ad essere fondamentale per il territorio.

La Provincia di Arezzo continuerà a lavorare con grande determinazione e vigore e, grazie a ingenti finanziamenti, sarà impegnata a realizzare importanti opere di messa in sicurezza viaria e una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda l’edilizia scolastica, avendo come unico obiettivo l’interesse dei cittadini” termina il gruppo del Centrodestra.