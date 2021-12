Al voto per il nuovo Consiglio provinciale

Solo per la giornata di sabato 18 dicembre, dalle 8 alle 20, sono chiamati al voto esclusivamente consiglieri e sindaci. Ecco le tre liste in lizza

AREZZO — Ci siamo. Domani si vota per il rinnovo del Consiglio provinciale aretino. Al voto vanno Consiglieri e sindaci, ma non i cittadini, dato che in seguito alla "Riforma del Rio" per la Provincia si è passati ad elezioni di secondo livello, indirette.

Trentuno i candidati, tra consiglieri comunali in carica e primi cittadini. Il corpo elettorale è composto da 499 grandi elettori e si basa su un sistema proporzionale puro per l'assegnazione di 12 seggi totali. Non si vota per il Presidente, è attualmente in carica Silvia Chiassai Martini che è anche sindaco di Montevarchi, ma solamente per il rinnovo del Consiglio.

Le urne saranno aperte esclusivamente domani, sabato 18 dicembre dalle 8 alle 20. Nel capoluogo ci sarà un seggio in via Spallanzani, nel blocco di Arezzo Fiere e Congressi. Qui voteranno i sindaci e i consiglieri del Valdarno, della Valdichiana, della città e dei Comuni di Subbiano e Capolona. Altro seggio a Bibbiena dove esprimeranno la propria preferenza quelli del Casentino ed uno a Sansepolcro per quelli della Valtiberina.

Tre le liste che si presentano, divise tra centrodestra, centrosinistra e una civica legata a Marco Donati. Quest'ultima rappresenta decisamente una novità.

LISTA "COMUNI PER LA PROVINCIA" - CENTRODESTRA

Laura Seghi (consigliere a Montemignaio); Cinzia Scartoni (consigliere a Chitignano); Beatrice Berti (consigliere a Castiglion Fiorentino); Laura Chieli (consigliere a Sansepolcro); Egiziano Andreani (consigliere ad Arezzo); Nicola Carini (presidente consiglio comunale di Cortona); Jerry Mugnaini (consigliere Bucine); Marco Rosini (consigliere Castel Focognano); Simon Pietro Palazzo (consigliere Arezzo); Matteo del Barba (consigliere Anghiari) e Marco Morbidelli (consigliere Castelfranco Piandiscò).

LISTA “PATTO CIVICO INTRA TEVERE ET ARNO”

Stella Scarnicci (consigliere San Giovanni Valdarno); Luca Casagni (consigliere Castiglion Fiorentino); Monica Tocchi (consigliere Castiglion Fibocchi); Alberto Ciampelli (consigliere Poppi); Giulia Coppi (consigliera Bucine) e Daniele Marzi (consigliere San Giovanni Valdarno).

LISTA “CENTROSINISTRA PER AREZZO”

Marina De Palma (sindaco di Marciano della Chiana); Michele Ausilio (consigliere di Pratovecchio Stia); Alessandra Dori (consigliera Caprese Michelangelo); Serena Fabbriciani (consigliere di Civitella in Valdichiana); Sara Lorenzini (consigliere Chitignano); Leonardo Magi (consigliere Marciano della Chiana); Gabriele Mori, (consigliere di Cavriglia); Daniele Peruzzi (consigliere Bucine); Marcello Polverini (consigliere Sansepolcro); Elena Spadaccino (consigliere San Giovanni Valdarno) e Valentina Vaccari (consigliere Arezzo).