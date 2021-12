Pusher "in trasferta" preso alla Vigilia di Natale

Neppure le festività hanno fermato lo spaccio di droga. Arrestato un 36enne biturgense in zona San Donato ad Arezzo con 5 involucri di eroina in tasca

AREZZO - SANSEPOLCRO — Neppure le festività natalizie fermano le attività illecite. Per questo motivo il Questore di Arezzo, Dario Sallustio, ha ulteriormente rinforzato i servizi preventivi sul territorio.

In questo contesto, le Volanti, hanno individuato, nel pomeriggio della Vigilia di Natale, nella zona San Donato del capoluogo, un uomo che, accortosi di essere osservato dagli operatori, si è diretto con una fretta ingiustificata alla propria autovettura per poi mettersi alla guida tentando di allontanarsi.

Gli stessi agenti hanno intimato l'alt per svolgere un controllo. Il forte stato di agitazione e le irragionevoli motivazioni fornite circa la presenza in quel luogo, hanno portato il personale della Polizia ad approfondire le verifiche anche con una perquisizione personale e sulla vettura. Nella tasca interna del giubbotto l'uomo, un 36enne residente a Sansepolcro, gli operatori hanno rinvenuto circa 8 grammi di eroina ben confezionata in 5 involucri.

Sulla base di quanto emerso, il biturgense, con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, conosciuto negli ambienti della tossicodipendenza e destinatario di vari provvedimenti di foglio di via, è stato condotto presso gli uffici della Questura e arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato rimesso in libertà in attesa di processo.