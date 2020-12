Reinternalizzazione dei servizi, "Iren ci ascolti"

I disoccupati sono 2,5 milioni, ma le aziende non trovano chi assumere. Perché? Milena Gabanelli in diretta con la ministra del lavoro Nunzia Catalfo

Fit Cisl chiede di riprendere la trattativa dopo le dimissioni in blocco del CdA di Sei Toscana. Ecco le richieste al nuovo socio

AREZZO — Con le dimissioni in blocco del Consiglio di amministrazione e il prossimo insediamento di Iren, si è chiuso un ciclo per Sei Toscana.

Sul tema interviene Roberto Biagioni della Rsu Fit Cisl di Arezzo: “Ci siamo battuti molto affinché si ponesse fine allo stato di agitazione e si riprendesse la trattativa per il rinnovo del contratto interno. L’azienda in questi anni, pur con difficoltà oggettive, dovute prima al mancato riconoscimento dei costi per lo svolgimento del servizio e poi alle divergenze con ATO Rifiuti sulle modalità di applicazione del nuovo meccanismo di calcolo del corrispettivo, si è sempre adoperata per garantire il rispetto del contratto sottoscritto con i Comuni e l'erogazione ai lavoratori degli istituti previsti dal Contratto collettivo nazionale e dal Contratto Interno".

A fine ottobre, infatti, le parti hanno avuto la possibilità di chiudere la contrattazione di secondo livello sottoscrivendo un preliminare di accordo con, al suo interno, tutti gli impegni presi. “Non solo – spiega Biagioni – le nostre proposte erano state messe nero su bianco, ma erano riportate anche nel verbale di conciliazione”. È per questo che, nell’ultimo incontro con l’azienda, la FIT CISL ha chiesto a Sei Toscana di trasmettere i verbali a Iren, il nuovo socio di maggioranza relativa.

"Considerando che con l'azienda c'era anche un accordo di massima su criteri, graduatoria e condizioni delle nuove assunzioni - prosegue Biagioni - è indispensabile che prima del passaggio di consegne sia posta all'attenzione della nuova compagine la nostra richiesta di un piano di reinternalizzazione dei servizi, che si accompagni alla stesura del piano industriale".

La chiusura del contratto interno sarebbe stato non solo il coronamento di un lavoro importante, che si è protratto per oltre un anno, ma un modo per dare garanzie ai lavoratori diretti e indiretti in una fase di cambiamento. “Nonostante questo non dobbiamo mollare – prosegue Biagioni - Non solo la sottoscrizione del Contratto Interno era e resta obiettivo prioritario della FIT, ma l'auspicio è che il confronto riprenda al più presto e che questo avvenga nel segno della continuità".

Per questo motivo Biagioni, a nome della FIT CISL, vuole fare un ringraziamento e un appello: “Ringraziamo tutto il gruppo dirigente di Sei Toscana, che in questi anni ha cercato insieme a noi di impegnarsi per migliorare le condizioni economiche e lavorative dei dipendenti. E rivolgiamo un appello ai colleghi che in questi anni ci hanno sostenuto, affinché in futuro non solo questo sostegno non venga meno ma che sia ancora più forte e convinto che mai"