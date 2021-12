Soccorsero autista positivo al Covid, premiati

Si tratta dei Vigili del Fuoco che intervennero in un incidente lo scorso marzo. Onorificenza a Cavaliere della Repubblica in Prefettura

AREZZO — Questo pomeriggio, con una solenne cerimonia in Prefettura ad Arezzo è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica ai Vigili del Fuoco Massimiliano Citernesi, Diego Norcini, Matteo Parri e al caposquadra Antonio Biagi per un intervento del 6 marzo 2020 di soccorso di un'autista che aveva avuto un incidente in autostrada ed era positivo al Covid.

Una operazione importante che di certo merita il riconoscimento che ha avuto.

Il Prefetto Maddalena De Luca ha consegnata una menzione particolare anche al giovane Daniele Bianchi, facente parte della squadra di soccorso che, per la sua età non poteva acquisire l’onorificenza, che può essere conferita solo a chi ha più di 35 anni.