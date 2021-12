Click: luci di Natale accese tutte insieme

Alle 17 di domani le rotonde, Campo di Marte, piazza della Stazione, Palazzo del Pero scintilleranno per le feste. L'assessore Casi in Guido Monaco

AREZZO — “È arrivato il momento delle luci natalizie predisposte dall’Assessorato alla Manutenzione. Sono state sistemate alla rotonde di via Giotto, dell’Esselunga, dell’ospedale, di viale Santa Margherita, nel chiostro del Comune, nel grande platano al Prato, a Campo di Marte, piazza della stazione, Palazzo del Pero e in piazza Guido Monaco. Ringrazio gli uffici e il personale addetto per il lavoro svolto anche quest’anno”.

Con queste parole l’assessore Alessandro Casi annuncia il click programmato per venerdì 3 dicembre alle 17 degli addobbi che affiancheranno gli altri già attivi fin dal taglio del nastro della Città del Natale. Arezzo sarà ancora più immersa nell’atmosfera festiva. L’assessore Casi sarà in Piazza Guido Monaco.

“Non mancano – prosegue Casi – i gesti ‘simbolici’: l’albero di natale a Campo di Marte ricorda come l’amministrazione comunale non trascuri una zona alle prese con aspetti legati alla cronaca. Palazzo del Pero, invece, sta a significare come l’attenzione abbracci il centro come le frazioni. Ricordo infine che la manutenzione fornisce l’illuminazione anche all’albero di natale dello sport aretino, l’idea di Panathlon Club sposata dall’assessore Federico Scapecchi e che costituirà, la prossima settimana, l’ultimo appuntamento con le accensioni”.