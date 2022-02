Un corto per celebrare il Giorno del Ricordo

Frutto del lavoro degli studenti viene proiettato oggi nelle scuole coinvolte nel progetto della Provincia “Memento”

AREZZO — Il progetto “Memento”, ideato e promosso dalla Provincia di Arezzo, prosegue il suo programma per celebrare il Giorno del Ricordo, che cade esattamente oggi, in collaborazione con gli studenti delle scuole superiori.

Come è avvenuto in occasione della “Giornata della memoria”, i cui lavori hanno riscosso molti apprezzamenti negli Istituti aretini, anche questa volta “Memento” coinvolge sei scuole superiori, una per ciascuna delle quattro vallate e due per il capoluogo alle quali è stato richiesto di produrre il video di un “reading teatrale” con brani a tema legati alla tragedia delle Foibe.

I filmati sono stati usati per realizzare un corto che la Provincia divulgherà online tramite i canali istituzionali e social e che viene proiettato nelle classi delle scuole superiori proprio stamattina.

Con il Progetto Memento, la Provincia continua a portare avanti una proposta formativa-interattiva al fine di creare occasioni di riflessione con i ragazzi e che li vede protagonisti assoluti.

“E’ necessario che le Istituzioni per prime si facciano promotrici di un messaggio interculturale, inclusivo e trasversale – commenta il consigliere provinciale delegato all’Istruzione Laura Chieli - vòlto a superare le disuguaglianze e a prevenire ogni forma di razzismo, partendo dalla conoscenza della storia, affinché i fatti ignominiosi e lesivi di ogni dignità umana non possano verificarsi mai più e gli studenti siano messi nelle condizioni culturali di non cedere mai alla deriva negazionista, frutto di ignoranza e disonestà intellettuale”.