Un EcoEndoscopio in dono dal Calcit

Venerdì 22 ottobre nell'Auditorium del San Donato in occasione della giornata dedicata a questa metodologia. In programma anche un convegno

AREZZO — La data da segnare in calendario è quella di dopodomani: venerdì 22 ottobre. All'Auditorium dell'Ospedale San Donato di Arezzo è in programma la “Giornata di EcoEndoscopia”.

L'iniziativa è promossa dall'U.O.C. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva e dalla Scuola Aziendale di Ecografia della Asl Toscana sud est e si articolerà in un convegno sui temi dell'endoscopia e sulla cerimonia di donazione da parte del Calcit di Arezzo di un innovativo EcoEndoscopio.

A coordinare il tutto il dottor Marco Rossi, direttore UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Ospedale di Arezzo.



“L'ecografia endoscopica (EUS) - dichiara Marco Rossi - è una metodica mini-invasiva che unisce in sé i vantaggi dell'ecografia e dell'endoscopia: l'EcoEndoscopio, è infatti costituito da un endoscopio flessibile, alla cui estremità è posta una sonda ecografica ad alta frequenza.

Questo strumento diagnostico permette anche di effettuare attività operativa su patologie benigne e maligne dell'apparato digerente in particolare nell'ambito biliopancreatico. L'ecoendoscopia è una metodica che può radicalmente cambiare l'outcome clinico di molti pazienti costituendo un motivo di eccellenza per le cure sanitarie. Ringraziamo di cuore il Calcit aretino per questa donazione che, senza dubbio, migliorerà significativamente il nostro lavoro e le cure dei pazienti”.