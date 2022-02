Via rifiuti e siringhe dal parchino di via Arno

Operazione pulizia e sicurezza di Fare Verde Etruria. Tanti i giovani che nel tempo si sono uniti al gruppo. Ripartono le iniziative nel 2022

AREZZO — Operazione pulizia nel Parco in via Arno da parte del gruppo Fare Verde Etruria. "Abbiamo registrato, oltre alla presenza di molti rifiuti, anche alcune siringhe, pericolose soprattutto per i più piccoli e vicine alla pista di pattinaggio; con grande cautela e armati di pinze raccogli rifiuti e guanti da lavoro abbiamo messo in sicurezza l’area" spiegano i promotori.

"Altra novità è stata la presenza di tanti ragazzi che si sono uniti a noi nella raccolta. E' per noi importante riuscire a coinvolgere soprattutto i giovani perché saranno i cittadini di domani e potranno trasmettere certi valori legati all’ambiente a chi verrà dopo di noi".

Quindi, concludendo Fare Verde Etruria ribadisce l'importanza di passare dalle parole ai fatti, "non è più sufficiente parlare genericamente di rispetto dell’ambiente, è ora di scendere in campo tutti insieme per prenderci cura dei nostri spazi verdi e dare nel contempo un segnale forte a chi vorrebbe trasformare certe zone in propri territori esclusivi per affari poco leciti"

Il calendario delle prossime uscite sulla pagina Facebook di Fare Verde - Etruria. Contatti fareverde.etruria@gmail.com