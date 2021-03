Lo scatto nei pressi di Camaldoli. Risale a qualche mese fa ma è venuto alla ribalta adesso su Facebook ed è stato ripreso dal Corsera

CAMALDOLI — L'auto dei Carabinieri incastrata tra due alberi nel cuore del Parco delle Foreste Casentinesi, nei pressi di Camaldoli. L'immagine è stata pubblicata qualche tempo fa, come si apprende dal Corriere della Sera che ieri ha diffuso la notizia, ma è diventata virale solo nelle ultime ore.

La vettura, un suv Subaru, è stata subito rimossa, ma è finita sulla Pagina Facebook "Cercatori di funghi porcini della Toscana". Da lì il tam tam si è fatto davvero insistente fino ad attirare l'attenzione del Corsera e suscitare in qualcuno anche dubbi sulla veridicità dell'accaduto.

Ma come conferma il Corriere la foto è vera, ma è stata fatta qualche mese fa. Di certo continua ad incuriosire. Non è cosa di tutti i giorni vedere un'auto delle Forze dell'Ordine in quella situazione. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per nessuno.