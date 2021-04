"Basta sangue sulla 71, urge messa in sicurezza"

Decisa presa di posizione dei due esponenti di Forza Italia, Giannelli e Amatucci, all'indomani dell'ennesimo drammatico incidente

SANTA MAMA — Un ennesimo grave incidente stradale ieri sulla Strada Regionale 71, all'altezza di Santa Mama, nel Comune di Subbiano. Uno scontro frontale, con conseguenze drammatiche nella solita maledetta strada. "Che cosa aspetta la Regione Toscana a mettere in sicurezza questa strada?" A chiederlo Giampaolo Giannelli, responsabile Dipartimento Lavori Pubblici e Trasporti Forza Italia Toscana e Claudia Amatucci, Coordinamento provinciale FI Arezzo.

"Una giovane vita stroncata, un altro giovane con lesioni gravi agli arti, un terzo uomo ferito per fortuna in maniera più lieve - attaccano Giannelli ed Amatucci - e sempre nella famigerata Sr71, teatro di continui incidenti, più o meno gravi. Una strada, come acclarato da tempo, con un manto malmesso e dissestato, illuminazione mancante in numerosi tratti, visibilità scarsa, attraversamenti pedonali al buio e chi più ne ha più ne metta.

E' l'ennesima volta - concludono i due esponenti azzurri - che solleviamo il tema della pericolosità della Sr71 e che chiediamo alla Regione Toscana di dire basta agli annunci vuoti procedendo con una seria pianificazione di messa in sicurezza. Non ci interessa dire 'avevamo ragione noi, ve l'avevamo detto'. Ci interessa che il sangue non scorra più su queste strade".