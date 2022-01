Da lunedì ad Arezzo un nuovo servizio tamponi

Parte lo sportello per i test Covid rapidi anche alla Farmacia comunale "Fiorentina". Attivo tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19

AREZZO — Le Farmacie Comunali di Arezzo potenziano il servizio dei tamponi con l’attivazione di un nuovo sportello alla “Fiorentina”. Le evoluzioni della situazione sanitaria, unite alle disposizioni previste dall’ordinanza regionale sui tamponi di fine quarantena e di fine isolamento, hanno motivato un’ulteriore riorganizzazione delle attività e la previsione di investimenti per risorse umane e locali per adeguarsi ai nuovi bisogni, con l’obiettivo di migliorare i servizi e di rispondere con prontezza alle esigenze dei cittadini.

La principale novità è rappresentata, infatti, dall’apertura dello sportello tamponi alla nuova farmacia comunale di via Fiorentina 64 che, a partire da lunedì 31 gennaio, dedicherà ai test antigenici rapidi una stanza isolata dal resto dei locali e con accesso diretto dal retro.

La “Fiorentina” fornirà il servizio per tutti i giorni d’apertura dal lunedì al sabato, per otto ore dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, in virtù della presenza di tre infermieri. La prenotazione potrà essere effettuata direttamente dal portale www.farmaciecomunaliarezzo.it da cui ogni utente avrà l’opportunità di conoscere le disponibilità e di fissare il proprio appuntamento in pochi secondi autonomamente da computer o smartphone.

Questa apertura è stata conseguenziale all’adesione delle farmacie “Campo di Marte” e “Giotto” all’accordo con la Regione Toscana per aprire i loro locali alla possibilità di eseguire i tamponi di fine quarantena e di fine isolamento per soggetti asintomatici da almeno tre giorni. Le agende di queste due farmacie sono state inserite nel portale regionale, con gli utenti che potranno prenotarsi con prescrizione medica dematerializzata e che riceveranno un Qr Code necessario per eseguire gratuitamente il test antigenico.

L’adesione all’ordinanza ha richiesto la previsione di fasce orarie dedicate esclusivamente ai tamponi di fine isolamento e di fine quarantena che sono state sottratte al tempo finora previsto per i tamponi tradizionali prenotabili senza ricetta dal portale delle Farmacie Comunali di Arezzo. Tutto questo ha motivato i conseguenti investimenti che porteranno all’attivazione dello sportello alla “Fiorentina” e al raddoppiamento delle ore settimanali che la “Giotto” dedicherà al servizio dei tamponi che passeranno da venti a quaranta. La “Campo di Marte”, infine, ha confermato la presenza di un doppio sportello nel fine settimana e nei giorni festivi per garantire il servizio continuativamente e per rispondere così alle richieste dei cittadini dal lunedì alla domenica.

"Le recenti evoluzioni della situazione sanitaria - commenta l’amministratore delegato Massimo Sisani, - hanno richiesto pronti e rapidi interventi per rispondere ai rinnovati bisogni dei cittadini e del territorio. Abbiamo dunque previsto nuove risorse umane, un ampliamento di orari e una generale riorganizzazione del servizio dei tamponi, il tutto senza perdere di vista la principale missione delle Farmacie Comunali di dispensazione di medicinali e promozione del benessere".