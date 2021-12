Solidarietà senza confini tra Arezzo e l'Ecuador

Figliuolo: «Le file per i tamponi? Gli italiani fanno code anche per il Black Friday, serve pazienza»

La parrocchia dei Santi Pietro e Paolo profondamente legata alla missione di Peppo e Adri. Neppure la pandemia ferma l'impegno: raccolta fondi online

AREZZO — Il legame tra la parrocchia cittadina dei Santi Pietro e Paolo, che si trova a cavallo dei quartieri di Fonterosa e della Marchionna, e l'Ecuador è profondo e va avanti da anni. Nonostante migliaia di chilometri di distanza, questa è una dimostrazione concreta che la solidarietà non ha confini.

Sono più di quattro decenni che Peppo e Adriana accolgono a San Nicolas, a 3.200 metri di altezza sulla Cordigliera delle Ande, bambini e ragazzi che hanno bisogno di aiuto, aiutandoli a costruire opportunità concrete per il futuro.

E' nato tutto con il Centro di Aertes, la prima scuola professionale di falegnameria. Da allora, passano da questa comunità, oltre 60 minori all'anno, orfani o con situazioni di disagio familiare. Peppo e Adri non danno loro solamente una formazione, ma soprattutto amore e disponibilità.

Tutte le offerte, che arrivano anche da Arezzo e dal resto d'Italia, vengono usate per le attività del centro. Quindi, per la mensa, per i laboratori, per i programmi educativi. Prima del Covid Peppo e Adri sono stati più volte nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Adesso, vista l'impossibilità degli spostamenti, è stata lanciata una raccolta fondi online sul portale Eppela. Per aderire ecco il link, dove si racconta anche il grande valore di questa missione https://www.eppela.com/projects/7012#.YcmKLrcp914....