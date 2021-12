Aretini meritevoli, i riconoscimenti del Prefetto

Roma, caserma dei carabinieri in fiamme: un militare si lancia dalla finestra

Consegnate le onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana". Ecco tutti i premiati

AREZZO — Aretini protagonisti nella vita e capaci di distinguersi grazie a ammirevoli gesti di beneficenza ed in favore del bene dell'intera collettività.

Il Prefetto di Arezzo, Maddalena De Luca, ha consegnato le onorificenze di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” a Morini Pasquale, al Medico Principale della Polizia di Stato, Stefano Carassiti, al Capo Squadra dei Vigili del Fuoco Antonio Biagi, al Vigile del Fuoco Esperto Massimiliano Citernesi, al Vigile del Fuoco Esperto Diego Norcini, al Vigile del Fuoco Esperto Matteo Parri.

Una Menzione Speciale del Prefetto è stata riservata al Vigile del Fuoco Esperto Daniele Bianchi.

Nella stessa occasione, sono state consegnate le onorificenze di “Stella Al Merito del Lavoro”, in favore di lavoratori aretini che si sono distinti per perizia, laboriosità e buona condotta morale.

Questi i “Maestri del Lavoro” insigniti per l’anno 2020 e 2021: Marina Benigni, Daniela Filangeri, Alessandra Marcheselli, Ugo Stracqualursi, Girolamo Vaccaro, Annibale Del Sere, Massimo Renzetti, Marco Righeschi, Marco Bacci, David Buzzi, Giovanna Fontana, Aimo Dante Giustini, Marusca Nofri e Roberta Carrai.

La cerimonia, che si è svolta nel Salone d’Onore della Prefettura di Arezzo alla presenza dei sindaci della provincia, del Questore, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e del Console dei Maestri del Lavoro, è stata accompagnata dall’esibizione musicale dell’Orchestra di fiati della Croce Bianca di Arezzo diretta dal Maestro Marco Maestri.

“Queste Onorificenze - ha sottolineato il Prefetto rivolgendosi agli insigniti – vi sono state conferite perché vi siete resi protagonisti di gesti o di comportamenti reiterati di solidarietà, di altruismo, di iniziative volte ad assicurare il bene comune della collettività in cui tutti siamo inseriti. Oggi rappresentate anche tutti quegli italiani che, come voi, si fanno carico delle esigenze degli altri, delle necessità, dei bisogni e delle speranze dell’intera comunità. Sicuramente il riconoscimento più significativo è rappresentato dalla soddisfazione di aver fatto quello che è stato compiuto e dal ringraziamento ricevuto. La gratitudine negli occhi di chi avete aiutato è il vero premio che avete conseguito, a cui aggiungo il mio personale ringraziamento per quanto avete fatto”.