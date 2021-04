Toscana in giallo, Arezzo torna a respirare

Libia, 130 migranti annegati. Il racconto dalla nave Ocean Viking: «Abbiamo navigato in un mare di cadaveri»

AREZZO — Si vede la luce in fondo al tunnel. Da lunedì mattina la Toscana torna in zona gialla. Di questo ne beneficerà anche la provincia di Arezzo dove, nonostante il numero dei contagi non sia tra i più bassi della regione, torneranno ad aprire tutte le attività.

Così, sarà possibile prendere il caffè al bar, al bancone, e mangiare comodamente seduti al ristorante. Per il momento la somministrazione sarà consentita solo all'aperto ma è meglio dell'asporto che ha contraddistinto questi lunghi mesi. Resta fermo il coprifuoco alle 22 ma il governo sta pensando di alleggerire la morsa.

Le novità riguardano anche il mondo della scuola. Da lunedì mattina finisce ufficialmente la tanto "bistrattata" Dad. Tutti gli alunni torneranno in classe, anche quelli delle Superiori.

Ma non solo. Iniziano le belle giornate e il mondo della cultura è in fermento. Riaprono i musei, così come le mostre potranno essere visitate anche nei fine settimana.

Tornano a riaccendere i proiettori i cinema, anche se ad Arezzo i gestori della Mulltisala hanno deciso di prendersi qualche settimana in più per riaprire. La capienza massima è del 50% di quella autorizzata e comunque non maggiore a 500 unità al chiuso e 1.000 all'aperto.

Resta l'obbligo della mascherina in presenza di altre persone, così come il distanziamento sociale. Sarà possibile spostarsi da una Regione all'altra e se muniti del pass verde è concesso entrare anche in zone dove persistono maggiori restrizioni.

Si potranno organizzare anche le fiere e pertanto a maggio torna l'Antiquaria per le vie del centro cittadino.

Infine lo sport. Sarà possibile tornare a giocare a calcetto e fare attività all'aperto ma non è concesso utilizzare gli spogliatoi. Per quanto riguarda gli spettatori allo stadio se ne riparla dal 1 di giugno.

In tutto questo prosegue spedita la campagna vaccinale. Ad oggi quasi 70mila aretini hanno ricevuto la prima dose. Da domenica, al Centro Affari, iniziano le vaccinazioni anche con Johnson&Johnson. Quindi abbiamo ben 4 prodotti: il nuovo siero americano che permette di fare unica iniezione per essere immunizzati, il Pfizer, AstraZeneca e Moderna. Gli ingredienti ci sono tutto per lasciarsi alle spalle questo periodo "assurdo".

Insomma, da lunedì Arezzo torna a rivedere la luce nella speranza e nella convinzione che gli aretini siano così intelligenti da non voler più tornare al buio.