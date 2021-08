​Vaccinato all’estero, come ottenere il Green Pass

E' necessario presentare apposita domanda compilando un modulo scaricabile online dal sito dell'Azienda Sanitaria

AREZZO — E' l'era del Green Pass. Non tutti i vaccinati, però, hanno ricevuto il siero in Italia. In questo caso per ottenere il fatidico "lasciapassare" per accedere a servizi e attività bisogna presentare domanda compilando il modulo online disponile all'indirizzo www.uslsudest.toscana.it. Il modulo è raggiungibile dal link indicato nella home page della Azienda USL Toscana SudEst www.uslsudest.toscana.it.

Per tutti gli altri invece, ovvero i cittadini italiani vaccinati entro i confini nazionali, per ottenere la Certificazione Verde basta utilizzare uno di questi canali:

Tessera Sanitaria o documento di identità

Senza Tessera Sanitaria

App Immuni

App IO

Fascicolo Sanitario Elettronico

Identità digitale (SPID o CIE)

Con l’aiuto di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta o farmacie

Con la tessera sanitaria o documento di identità è possibile ottenere e scaricare la Certificazione verde COVID–19 utilizzando la Tessera Sanitaria, collegandosi al sito https://www.dgc.gov.it/spa/public/home.