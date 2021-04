Beccato ladro di vino e formaggio

Milva, l'ultima volta in tv

Sorpreso con l’auto piena di generi alimentari appena rubati in un supermercato: oltre 70 le bottiglie di alcolici e diversi chili di parmigiano

CAVRIGLIA — Nel bagagliaio della station wagon aveva un vero e proprio campionario di bottiglie di alcolici, distillati e superalcolici delle migliori marche, compresi vini pregiati toscani. In tutto 70 bottiglie, e a queste si aggiungevano circa 7 chili di parmigiano reggiano, suddiviso in spicchi di circa 800 grammi, il tutto per un valore complessivo di oltre mille euro.

Questo il bottino di un furto in uno o più supermercati del Valdarno trovato nella vettura di un giovane albanese che ieri pomeriggio si aggirava sulla strada Chiantigiana nel tratto che da Montevarchi porta a Cavriglia.

A scoprire il furto sono stati i carabinieri della stazione di Cavriglia che durante un controllo sul territorio hanno notato una vettura sospetta, l’hanno fermata e perquisita. All’interno hanno trovato ogni ben di Dio, una grande quantità di generi alimentari probabilmente trafugati poco prima. Il conducente dell’auto – un trentenne albanese residente a Roma e con precedenti per furti nei supermarket – non ha saputo dare spiegazioni sul perché avesse tanta merce in auto, si è contraddetto più volte e ha offerto ai militari le migliori bottiglie di liquori purché lo lasciassero andare.

Ovviamente il tentativo è risultato vano, e il soggetto è stato deferito alla procura della Repubblica di Arezzo per ricettazione dei beni alimentari, di evidente provenienza furtiva, e per induzione alla corruzione di pubblico ufficiale.

Le bottiglie e il parmigiano sono stati sottoposti a sequestro e restano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso accertamenti dei Carabinieri di Cavriglia per risalire ai legittimi proprietari, quasi certamente un supermercato della zona del Valdarno dal quale la merce sarebbe stata trafugata.