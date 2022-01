Sfreccia sul fuoristrada con la droga addosso

I carabinieri hanno ritirato la patente e segnalato alla Prefettura un giovane valdarnese trovato con dell'hashish. E non era la prima volta

CAVRIGLIA — Patente ritirata per un giovane valdarnese, ad opera dei Carabinieri di Cavriglia.

Il ragazzo è stato controllato, in compagnia di un amico mentre, a bordo di un fuoristrada, sfrecciava sulla Strada Chiantigiana.

La celerità dell’andatura, seppur trovandosi in prossimità di una rotonda, ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere al controllo.

Constatato l’evidente nervosismo dei due occupanti, i Carabinieri hanno quindi eseguito una perquisizione veicolare e personale, trovando il conducente in possesso di un piccolo quantitativo di hashish.

Per altro, per il giovane valdarnese non si trattava del primo episodio del genere. Inevitabile, a quel punto, il ritiro della patente e la segnalazione quale consumatore di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Arezzo.