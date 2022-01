Non si vaccina, preside sospesa

Lo annuncia la stessa dirigente scolastica con un video. Manterrà l'incarico presso l'Istituto Mochi ma non percepirà lo stipendio

VALDARNO — Non intende vaccinarsi con i sieri attualmente a disposizione e così la preside dell'Istituto Mochi del Valdarno è stata sospesa con effetto immediato. E' la stesa dirigente scolastica che lo annuncia tramite un video sui social.

Riccarda Garra è alla guida dell'Istituto Mochi da qualche anno e oggi ha ricevuto la sospensione che, pur lasciandola titolare dell'incarico, la priva dello stipendio almeno fino a quando non deciderà di sottoporsi a vaccino.

Sì, perché l'obbligo vaccinale risale a metà dicembre e lei fino ad oggi ha chiesto permessi per non presentarsi sul posto di lavoro.

"Non è un segreto. Non sono vaccinata e non ho fiducia nei vaccini che stanno somministrando ora. Sono in attesa di quello che dovrebbe essere disponibile entro marzo. Secondo i medici dovrebbe darmi delle conseguenze avverse meno importanti" - afferma la preside.