Terremoto, una lieve scossa avvertita in Valdarno

Terremoto in Croazia: la diretta

Il movimento tellurico è probabilmente collegato alla forte scossa registrata dopo mezzogiorno in Croazia e si è sentito soprattutto ai piani alti

MONTEVARCHI — Una lieve scossa di terremoto - di circa magnitudo 2 - è stata avvertita poco fa in Valdarno, verso le ore 12.15. Il sisma si è sentito in particolar modo ai piani alti degli edifici di Montevarchi. Probabilmente la scossa è collegata al forte terremoto che si è verificato in Croazia, a sud di Zagabria nello stesso orario, di 6,4 di magnitudo della scala Richter.

C'è da dire, inoltre, che in varie parti dell'Italia centrale, Toscana compresa, è in atto oggi una moderata attività sismica. Alle 11,39 di stamani è stata registrata una scossa a Scheggia e Pascelupo in provincia di Perugia. Poco prima, alle ore 10,03 una scossa simile era stata individuata con epicentro a Spoleto.

(notizia in aggiornamento)