Razzia in azienda orafa, raid notturno dei ladri

I malviventi hanno sfondato un muro con delle mazze e oscurato le telecamere con lo spray. In fuga con semilavorati rimasti sui banchi di lavorazione

CIVITELLA — Ladri in azione, la scorsa notte, in un'azienda orafa di Viciomaggio, nel comune di Civitella in Valdichiana. Secondo quanto ricostruito i malviventi si sarebbero introdotti nella ditta "Uno Microfusione" portando via semilavorati in argento rimasti sui banchi di lavorazione.

Ad entrare in azione, intorno alle tre, una banda composta probabilmente da più soggetti. Avrebbero creato un buco con delle mazze sul muro esterno ed oscurato con bombolette spray le telecamere di videosorveglianza. Oltre a sradicare l'allarme, che comunque è scattato. Quindi si sarebbero diretti alle casseforti, ma il tentativo di scassinarle non è andato a buon fine. Perciò, nella fretta, hanno ripiegato sulla merce rimasta in fase di lavorazione. Il bottino ammonterebbe a circa 30mila euro.

Il titolare ha raggiunto subito l'azienda e sono arrivati anche i carabinieri. Ma dei malviventi non c'erano più tracce. Proseguono le indagini.

IN AGGIORNAMENTO