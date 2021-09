Bastonate, calci e pugni alla figlia adolescente

La ragazzina ha chiamato il 112 e i Carabinieri si sono precipitati all'abitazione. Lite per futili motivi. Il padre arrestato per maltrattamenti

SANSEPOLCRO — E' accaduto tutto nel cuore della notte appena trascorsa. Una ragazza minorenne ha contattato impaurita il 112 riferendo di essere stata vittima di una violentissima aggressione da parte di suo padre.

Sul posto, un'abitazione della Valtiberina toscana, sono immediatamente arrivate due pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro. La ragazzina era ancora in uno stato di shock dovuto alle percosse subite e agli improperi del genitore. Al centro della lite, avvenuta in una famiglia italiana, futili motivi che certamente non giustificano l’atteggiamento duro che caratterizza, a detta della giovane, il comportamento del padre.

Prestati i primi soccorsi e contattato il 118 per una prima visita medica, la minorenne è stata trasportata con urgenza al Pronto Soccorso e, dai primi accertamenti diagnostici, è risultata essere dolorante in più punti del corpo.

Il padre, un uomo di corporatura possente, avrebbe utilizzato un bastone per colpirla e l’avrebbe anche percossa con calci e pugni in varie parti del corpo.

I Carabinieri hanno raccolto tutti gli elementi utili e hanno arrestato l’uomo che adesso si trova in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia. Nei prossimi giorni la decisione del giudice sull’episodio.