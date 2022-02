Grecia, in fiamme un traghetto diretto in Italia: il video Grecia, in fiamme un traghetto diretto in Italia: il video

Cronaca venerdì 18 febbraio 2022 ore 13:37

Rubate 6 bobine di rame, bottino da 15mila euro

Colpo in un ingrosso di materiale elettrico a Santa Fiora. In corso le indagini dei carabinieri. Ladri in fuga con oltre 16 quintali di "oro rosso"

SANSEPOLCRO — Si sarebbero aperti un varco facendo un buco nella recinzione dell'azienda, poi avrebbero manomesso il cancello, poi sarebbero entrati con un furgone e se ne sono riandati, trafugandole dal magazzino, con 5 bobine di rame dal peso di oltre 16 quintali. Colpo notturno, lo scorso fine settimana, nella zona industriale di Santa Fiora. Ad essere preso di mira un ingrosso di materiale elettrico. Ad entrare in azione probabilmente un banda che in pochi minuti è riuscita a rubare "oro rosso" per un valore di circa 15mila euro. I proprietari appena si sono accorti del raid dei ladri, che avevano pure richiuso il cancello, hanno allertato i carabinieri. Le indagini sono ancora in corso, al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza.