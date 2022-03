Ad Arezzo oltre 300 giovani promesse del tennis

Al circolo del Giotto la prima tappa dello Junior Next Gen Italia 2022. La sfida in scena sabato 19 e domenica 20 marzo

AREZZO — Le giovani promesse del tennis in campo ad Arezzo per la prima tappa dello Junior Next Gen Italia 2022.

Giovedì 10 marzo prenderà il via il circuito nazionale rivolto alle categorie dall’Under10 all’Under14 che, promosso insieme alla federazione, vedrà confrontarsi oltre trecento tennisti che si sfideranno fino alle finali di sabato 19 e domenica 20 marzo.

Lo Junior Next Gen Italia tornerà a far tappa in città per il decimo anno e proporrà nuovamente una formula rodata che fa affidamento sulla collaborazione organizzativa di tre circoli: i tabelloni maschili di Under12 e Under14 saranno ospitati dal Tennis Giotto, i tabelloni femminili di Under12 e Under14 dal Ct Arezzo, e i tabelloni maschili e femminili dell’Under10 dallo Junior Tennis Arezzo.