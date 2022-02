Airbnb in azione ad Arezzo per gli affitti brevi

La guerra in Ucraina e le conseguenze imprevedibili anche per Putin

La piattaforma leader dei viaggi raccoglierà digitalmente l'imposta di soggiorno per conto di Palazzo Cavallo. Chierici "opportunità importante"

AREZZO — Il Comune di Arezzo segna un primato tra le amministrazioni italiane aderendo alla raccolta digitale dell’imposta di soggiorno con Airbnb. A seguito di un accordo con ANCIComunicare, infatti, dal primo marzo 2022, per gli host e per i Comuni che ne faranno richiesta, la piattaforma leader dei viaggi, a oggi unico portale in Italia, si occuperà direttamente della raccolta e del riversamento dell’imposta per gli affitti brevi nel territorio comunale. Gli host restano comunque responsabili di tutti gli adempimenti dichiarativi.

Ecco come funziona. Airbnb metterà a disposizione degli affitti suddetti, effettuati ovviamente tramite questo portale, la riscossione al momento della prenotazione attraverso l’uso di strumenti di pagamento digitali.

Soddisfatto l’assessore al turismo e attività produttive Simone Chierici: “un’opportunità che abbiamo deciso di cogliere per garantire all’amministrazione comunale una maggiore certezza nel riversamento del gettito e per agevolare gli stessi locatori ‘brevi’ nella loro attività”.

Per tutte le informazioni: https://www.airbnb.com/d/tassadisoggiorno